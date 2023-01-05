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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trafik kazası ihbarına giden polis cinayetle karşılaştı! - Güncel haberler
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Trafik kazası ihbarına giden polis cinayetle karşılaştı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir aracın yaralamalı trafik kazası yaptığı ihbarına giden polis, sürücü Caner Akgün’ün silahla vurulduğunu gördü. Yapılan çalışmalarda, Akgün’ün, olay bölgesine getirdiği arkadaşı Umut E.’nin çatışmaya girdiği kişiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Son dakika: Trafik kazası ihbarına giden polis cinayetle karşılaştı! - Güncel haberler

İstanbul Gaziosmanpaşa’da önceki gece gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbarda Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde yaralamalı bir trafik kazası olduğu söylendi.

CİNAYET ÇIKTI

Hızla olay yerine giden Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazasında yaralandığı söylenen sürücünün araç içinde ölmüş olduğunu gördü. Yapılan kısa bir incelemede olayın trafik kazasından kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Araç sürücüsü olduğu belirlenen 32 yaşındaki Caner Akgün’ün ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Caner Akg&uuml;n
Caner Akgün

OLAY ÇÖZÜLDÜ

Harekete geçen polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın tüm detaylarına ulaştı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, Umut E .(27) adlı kişi, evden ayrılan imam nikahıyla birliktelik yaşadığı B.İ.’yi babasının evinden almak için Caner Akgün ve başka bir arkadaşıyla birlikte olay bölgesine geldi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay bölgesine gelen Umut E. ile arkadaşı araçtan indi. Caner Akgün ise araçta kaldı. Araçtan inen Umut E., B.İ.’nin kaldığı babasının evine doğru ateş açtı. Evden çıkan B.İ.’nin babası Sedat İ.(53) ve oğlu S.İ. (17), Umut E. ve arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Karşılıklı yaşanan çatışmada araçta bulunan Caner Akgün vuruldu.

KAMERAYA TAKILDILAR

Umut E. ile arkadaşı olay yerinden hızla kaçtı. Çalışmayı derinleştiren polis, olaya ait güvenlik kamera görüntülerini elde etti. Sürdürülen soruşturmada kayıplara karışan Umut E., aynı gece yakalandı. Devam eden çalışmada Sedat İ. ile oğlu S.İ. de Eyüpsultan’da saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi.

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