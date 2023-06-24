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Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik polislerinin uyardığı motosikletli Eda, 3 dakika sonra kazada öldü - Güncel Haberler
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Trafik polislerinin uyardığı Eda, 3 dakika sonra kazada öldü

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polisleri tarafından uyarılan 20 yaşındaki Eda Toru, bu uyarıdan sadece 3 dakika sonra, kontrolünü kaybettiği motosikletin kaldırıma çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik polislerinin uyardığı motosikletli Eda, 3 dakika sonra kazada öldü - Güncel Haberler
DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polislerinin uyardığı 20 yaşındaki Eda Toru, 3 dakika sonra kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden Eda Toru'nun kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarptı.

Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Toru'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

TRAFİK POLİSLERİNİN UYARISINDAN 3 DAKİKA SONRA KAZA YAPTI

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru'yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Pınar Cebeci

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