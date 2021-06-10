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Trafik sigortasına standart geldi

Anayasa Mahkemesi'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun 2 maddesini iptal etmesi nedeniyle mahkeme kararlarına bırakılan bedeni yaralanma ve ölümlerde ödenen tazminatlar bir standarda bağlandı. Trafik sigortası tazminat ödemelerine standart getiren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece tazminatlar oluşturulacak standart tabloya göre ödenecek. Rahim Ak'ın haberi

Trafik sigortasına standart geldi

Trafik sigortası tazminat ödemelerine standart geldi. Anayasa Mahkemesi'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun 2 maddesini iptal etmesi nedeniyle mahkeme kararlarına bırakılan bedeni yaralanma ve ölümlerde ödenen tazminatlar bir standarda bağlandı. Trafik sigortası tazminat ödemelerine standart getiren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece tazminatlar oluşturulacak standart tabloya göre ödenecek. Önceki hafta torba yasadan son anda çıkarılan trafik sigortası tazminat ödemelerini düzenleyen kanun teklifi Adalet Komisyonu'na yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmişti. Teklif son olarak Adalet Komisyonu'ndan Genel Kurul'a gönderilmişti.

Kanun tasarısı hazırlanırken kuralları standart olan, sık değişmeyen, matematiğe dayanan öngörülebilir bir sigorta ortamı talep ediliyordu. Bürokrasi tarafında herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel, keyfi uygulamalara karşı koruyucu önlem içeren ve böylelikle hukuki güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak bir yasal düzenleme yapılması ana hedef haline gelmiş durumdaydı. Bu konuda sigorta şirketlerinin asli görevi tazminatların ödenmesi. Sigortacılar da bir an önce tazminatları ödemekten yana olduklarını belirtiyorlardı.

YAŞAM TABLOLARI HAZIRLANACAK

Kanun tasarısı neleri içeriyor? Standartların ve kriterlerin net olmaması nedeniyle geçmişte yaşanan sorunlardan ders çıkartılarak bu sorunların bir daha yaşanmaması isteniyor.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) öncülüğünde hazırlanan kanun keyfilik talep etmiyor. Türkiye gerçeklerini yansıtan ulusal yaşam tabloları, Türkiye’deki ekonomik gelişmelere göre güncellenen iskonto oranları kullanılmasını ve tazminat ödeme usul ve esaslarının çerçevesinin Kanunda belirlenmesi talep ediliyor. Standartlar ve şeffaflık olsun; kişilerin, şirketlerin, aracıların bilirkişilerin takdirinde bir şey kalmasın, hesaplamalar kişiden kişiye değişmesin isteniyor. Anayasa Mahkemesi Kararı dikkate alınarak kanunilik ölçütü kapsamında teminat dışında kalan hallere ilişkin düzenlemelerin 2918 sayılı Kanuna eklenmesi talep ediliyor.

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