Trafik sigortasında ölen veya zarar gören kişilerin tazminatı hesaplanırken artık standart sağlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifle, Karayolları Trafik Kanunu'nda motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. Trafik sigortasında destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı ödenirken ülkemiz demografik gerçeklerini en doğru biçimde yansıtan ulusal doğum ve ölüm oranları kullanılarak hazırlanacak hayat tablosu kullanılacak. Böylece bir kaç uyanık avukatın trafik kazasında zarar görmüş kişiler veya hayatını kaybetmiş kişilerin yakınlarından vekalet alarak para kazanma şansı da ortadan kalkacak. Çünkü ödenecek tazminatlar artık kişilerin yaş, meslek ve gelir durumuna göre düzenlenen bir tabloya göre verilecek. Sigorta şirketler bu tablo doğrultusunda ödeme yapacağı için mahkemelere ihtiyaç duyulmayacak. Mahkemeye gidilmesi durumunda da tazminat dayanağı belli olacak. Düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun daha önceki düzenlemesini iptal etmesi nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için yapılıyor.

Konuyu Habertürk böyle gündeme taşımıştı.

ULUSAL DOĞUM VE ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ KULLANILACAK

Konuyu kısa süre önce Habertürk gündeme getirmişti. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklif ile de gündeme gelen bu karmaşaya son verilmesi için önemli bir adım atılmış bulunuyor. Düzenleme Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle sağlanacak. Bu yasa çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle 'Destekten yoksun kalma' tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Sürekli sakatlık tazminatı hesaplanmasında da aynı esaslar geçerli olacak; sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplama yapılacak. Sürekli sakatlık oranının tespitinde esas alınacak mevzuat, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilecek. Teklifle, tazminat dışında kalan hallere ilişkin de bir düzenleme yapılıyor. Düzenlemeyle, tazminat dışında kalan zararlar sigorta sözleşmesinde teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından, söz konusu kişiler ve araçların uğradıkları zararların, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor. Teklife göre, bu tazminatlardan değer kaybı tazminatında, aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.