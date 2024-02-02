İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 15:50 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 54 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak belirtildi.