Trafikte karşılaşan husumetliler korku saldı
İstanbul Büyükçekmece'de aralarında husumet bulunan 2 kişi trafikte karşılaştı. Çıkan tartışmada taraflardan biri otomobiliyle husumetlisinin aracına defalarca çarptı. Otomobili hasar gören kişi ise diğer aracın camına taş attı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 kişi yolda karşılaştı.
Taraflar arasında eskiye dayanan husumetleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri otomobiliyle husumetlisinin aracına çarptı. Aracı hasar gören kişi ise, diğer aracın camına taş attı.
Husumetlisinin üzerine otomobili süren sürücü, diğer araca ikinci kez çarptı. Caddede meydana gelen olay sırasında araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, husumetli 2 kişi birbirinden şikayetçi olmadı.
Diğer yandan olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli sürücünün otomobiliyle karşı tarafın aracına çarptığı, karşı tarafın ise diğer aracın camına taş attığı anlar yer alıyor.