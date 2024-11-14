Trafikte motokuryeye yumruklu saldırı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı motokuryeye yumruk ve tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 14.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:59
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda ışıklarda duraklayan motokurye ile bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, motokuryenin kaskına yumruk ve tokat attı. O anlar ise trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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