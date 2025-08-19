Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.984,30 %0,50
        DOLAR 40,8922 %0,03
        EURO 47,8114 %0,24
        GRAM ALTIN 4.393,84 %0,30
        FAİZ 39,91 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 50,09 %0,17
        BITCOIN 115.576,00 %-0,77
        GBP/TRY 55,2911 %0,10
        EUR/USD 1,1684 %0,20
        BRENT 65,89 %-1,07
        ÇEYREK ALTIN 7.184,12 %0,30
        Haberler Ekonomi Otomobil Trafikteki araç sayısı 32 milyonu geçti - Otomobil Haberleri

        Trafikteki araç sayısı 32 milyonu geçti

        Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapılırken 5 bin 358 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 252 bin 113 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuzda 32 milyon 618 bin 554'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 14:47 Güncelleme: 19.08.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikteki araç sayısı 32 milyonu geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 azalarak 257 bin 471'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 78,8 artarak 5 bin 358'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 252 bin 113 adet artış kaydetti.

        Anılan ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        REKLAM

        Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 36,1 artış oldu.

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azalış gösterdi.

        Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 127,1, kamyonette yüzde 20 artarken traktörde yüzde 55, kamyonda yüzde 25,9, minibüste yüzde 22,4, otobüste yüzde 19,5, motosiklette yüzde 12,1 ve otomobilde yüzde 2,3 azaldı.

        TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 32 MİLYONU AŞTI

        Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 30 milyon 261 bin 176'dan 32 milyon 618 bin 554'e yükseldi.

        Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,8'ini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        REKLAM

        Devri yapılan 1 milyon 15 bin 974 taşıttan yüzde 66,9'u otomobil, yüzde 14,2'si kamyonet, yüzde 12,5'i motosiklet, yüzde 2,6'sı traktör, yüzde 1,6'sı kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

        İLK 7 AYDA TRAFİKTEN KAYDI SİLİNEN TAŞIT SAYISI ARTTI

        Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212'ye gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,7 artışla 29 bin 159 oldu. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 318 bin 53 adet artış gerçekleşti.

        Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin yüzde 45,6'sının benzin, yüzde 27'sinin hibrit, yüzde 17,2'sinin elektrikli, yüzde 9,2'sinin dizel ve yüzde 1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

        Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 847 bin 382 otomobilin ise yüzde 33,2'sinin dizel, yüzde 30,9'unun LPG, yüzde 30,6'sının benzin, yüzde 3,3'ünün hibrit ve yüzde 1,7'sinin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin yakıt türü bilinmiyor.

        Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin yüzde 29,4'ü 1300 ve altı, yüzde 23,9'u 1401-1500, yüzde 10,9'u 1501-1600, yüzde 10'u 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

        Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,8'i siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,9'u kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?