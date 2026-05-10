        Haberler Gündem 3. Sayfa Traktör üzerinde ölüm cinayet çıktı! | Son dakika haberleri

        Traktör üzerinde ölüm cinayet çıktı!

        Manisa'da zeytin bahçesinde traktörünün üzerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan mahalle muhtarı Niyazi Çahan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Traktördeki ölüm cinayet çıktı!
        Manisa'nın Selendi ilçesinde zeytin bahçesinde traktörünün üzerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan mahalle muhtarı Niyazi Çahan'ın (50) öldürüldüğü ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre gözaltına alınan ve suçunu cinayeti itiraf İlyas Köse (54), tutuklandı.

        Kırsal Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan, önceki gün öğle saatlerinde, traktörü ile zeytin bahçesini sürmeye gitti. Saat 16.00 sıralarında bahçenin yarından geçen kişi, Çahan'ın traktöründe hareketsiz dururken fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Çahan'ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Çahan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cahan ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen İlyas Köse, kardeşi M.K. (50) ve kardeşinin eşi N.K. (50) gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden İlyas Köse, Çahan'ı av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Köse tutuklanırken, M.K. ile N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

