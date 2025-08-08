Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.

Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği üretiminin lokomotifi konumunda bulunan Trakya'da hasadın 1 hafta önce başladığı belirtildi.

Yapılan düzenlemelerin desteğiyle yağlık ayçiçeği tohumu fiyatlarının tüm borsalarda güçlü alıcı ilgisi görerek yüksek talepli olarak işlem gördüğü aktarılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından 2025/2026 sezonu için uluslararası standart olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü baz alınarak ton başına 28 bin lira 'avans ödemesi' yapılması karar altına alınmıştır. Bu suretle geçtiğimiz yıl açıklanan ön alım fiyatına göre avans ödemesi yoluyla asgari yüzde 40 fiyat artışı sağlanmış durumdadır. Bu baz fiyat doğrultusunda teslim edilen ürünlerin fiyatları, yağ oranına göre yüzde 1,5 çarpanla hesaplanacaktır. Böylece istikrarlı bir fiyat oluşumu teşvik edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayçiçeğinde piyasa yapıcısı konumunda bulunan Trakya Birlikin ürün alımlarını sadece mevzuatla tanımlanmış faaliyet bölgesinde ve üretici ortaklarından gerçekleştirdiği bildirildi.