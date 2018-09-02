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Trakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdı

Trakyalı çiftçiler, mevsim normallerinin üzerinde görülen sağanakların ardından ayçiçeğinde rekor verim almaya başladı. Edirne'deki 1 milyon dönümlük ekili tarlalarda hasada başlanırken, verimin, geçen yıla oranla yüzde 50 arttığı belirtildi. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, "Yaz yağmurlarının ardından dönüm başına, 200 yerine 350 kilonun üzerinde verim alıyoruz. Bu, son yılların en büyük verimi" dedi

02.09.2018 - 13:25 | Güncelleme: DHA

Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından olan ve 'sarı gelin' denilen ayçiçeği için tarlalarda hasat başladı. Edirne'de, 1 milyon dönümlük alana ekilen ayçiçeğinde verim, mevsim normallerinin üzerinde görülen sağanaklar sonucu yüzde 50 oranında arttı. Çiftçiler, buğdayda görülen 'kök hastalığı' nedeniyle üzülürken, bu durum, ayçiçeğinin rekor verimiyle tersine döndü. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, yaz yağmurlarının ardından dönüm başına, 200 yerine 350 kilonun üzerinde verim aldıklarını söyledi.

Ayçiçeğinde son yılların en yüksek verimine ulaştıklarını belirten Akgün, "Geçen yıl kuraklıktan dolayı ayçiçeği ve buğdayda ciddi verim düşüklüğü yaşandı. Buna rağmen Trakya'da 1 karış bile toprak boş bırakılmadı ve ekime devam edildi. Bu yıl ayçiçeğinde verim gerçekten çok yüksek. İşini iyi yapan, iyi tohum kullanan üretici en az dönüm başına 350 kilo verim alıyor. Geçen yıl kuraklıktan ayçiçeğimiz kavrulup gitmişti. Bu yıl ise hem bahar hem de yaz aylarında çok yağmur görmemiz sayesinde ayçiçeği verimde zirve yaptı. Tarlada hasat işlemimiz başladı, yaklaşık 1 ayda tüm ekili arazilerimiz de tamamlanır diye düşünüyorum" dedi.

'DÖNÜM BAŞINA VERİM 2 KATINA ÇIKTI'

Edirneli çiftçilerden Cevat Süt, verimin yüksek olduğunu; ancak gübre ve mazot girdilerinin halen çok fazla olduğunu söyledi. Süt, "Geçen yıla göre ayçiçeğinde verim, yüzde 50 arttı. Yaz aylarında bile yağışlar gördük. Bu da ayçiçeğin verimini çok artırdı. Ben çocukluğumdan beri tarladayım ve çiftçilik yapıyorum. Şimdi hasat yapanlara da sorduğumuz verimin çok iyi olduğunu öğreniyoruz. Ben de tarlamda bir parça kadar hasat yaptım ve dönüm başına 350 kilo kadar verim aldım. Benim yaşım 62, bu yılki kadar verim hiç görmedim. Bizden büyüklere de sorduğumda böyle verim görmediklerini söylediler. Bunun bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. Bana sorarsanız son 50 yılın rekor verimi, diyebiliriz. Ayçiçek alım fiyatlarından memnun değiliz. Mazot, geçen yıl 4 lirayken şimdi 6 liraya kadar çıktı. Döviz kurları, gübre fiyatları aldı başını gitti. Şimdi 2 bin liranın üzerinde bir alım fiyatı var. Ton başına bu rakam 3 bin olması lazımdı" diye konuştu.

'MAZOT, GÜBRE FİYATLARI ÇOK YÜKSEK'

Çiftçi Necati Karanfil de yüksek verime rağmen alım fiyatlarının düşük olmasından yakınarak, "Ayçiçeğinde bu sene çok güzel verimler biçiyoruz. Geçen yıl kuraklık yaşandığı için verim yoktu, bu sene yağmurlar çok oldu. Tarlada hasada başladım, dönüm başına 350 kilo verim alıyoruz. Ayçiçeği alım fiyatlarından çok memnun değiliz. Verim, dönüm başına 350 kilo olduğunda bile çok kar bırakmıyor. Buğday hasadında hastalık ve kuraklıktan üzülmüştük. Şimdi ayçiçeğinde yüzümüz az da olsa güldü" dedi.

Trakya'da 'altın sarı' olarak bilinen ayçiçeğinin hasadına başlanırken, Edirne'de, 1 ay içinde yaklaşık 1 milyon dönüm tarla biçilecek.

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