"Trakya'nın en önemli arkeolojik alanı korumaya alınmalı"

Önceki yıllarda bir süre kurtarma kazıları da yapılan bölgede, son dönemde oluşan kötü görüntü hem köylüleri hem de turistleri rahatsız ediyor. Duvarlarına yazılar da yazılan tarihi alanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, bölgede bir an önce tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.

3 Şurada Paylaş!









"SİNANKÖY, 3 BİN YILLIK BİR YERLEŞİM YERİ"

Bölgenin Trakya'da çok nadir görülebilen alanlardan birisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Beksaç, "Burada bir Orta Çağ kenti var, bir Orta Çağ manastırı var ve bu manastıra bağlı bölümler var. Bunun dışında daha erken süreçler itibarıyla da bir Trak kutsal alanının mevcut olduğunu görebildiğimiz bir yer var.