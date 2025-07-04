Tralleis Antik Kenti'nin 2 bin yıllık havuzu yeniden suyla buluşacak

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 2 bin yıllık Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen 'Geleceğe Miras' projesi kapsamındaki çalışmalar, bu yıl kentin büyük yapılarından biri olan 2 bin yıllık hamam kısmında yoğunlaştı.

Prof. Dr. Çekilmez, 40 bin metrekarelik hamam kompleksinin, Anadolu'daki en büyük antik hamam yapılarından biri olduğunu söyledi.

Roma İmparatorluğu döneminde hamamların sık kullanıldığını, öğleden sonraki vakitlerin büyük kısmının hamam kompleksinde geçirildiğini anlatan Çekilmez, antik kentteki hamam kısmının tamamını açma çalışmalarının devam ettiğini, içindeki havuzun büyük bölümünün ortaya çıkarıldığını belirtti.

Çekilmez, 200 kişilik havuzun iyi korunmuş halde olduğuna dikkati çekerek, "Aydın, çok sıcak bir alan, antik çağda da böyleydi. Özellikle sıcak yaz aylarında bu havuzu serinlemek için kullanıyorlardı. 2025 yılı sonunda bu havuzun kazısını bitirip restorasyon yapıp havuza tekrar su doldurmayı planlıyoruz" dedi.

"O DÖNEM İÇİN ÇOK GÖRÜLMEYEN BİR ÖZELLİK"

Kompleksteki yaklaşık 6 metre yüksekliğe ulaşan dolgu tabakasının kaldırılmasıyla Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari katmanların detaylı biçimde incelendiğini anlatan Çekilmez, kompleksin antik dönemde sadece yıkanma değil, eğitim ve sosyal yaşam açısından da önemli merkez olduğunu söyledi.

Tralleis'in önemli üretim ve ticaret kenti olmasından dolayı hamam kompleksinin de 40 bin metrekarelik oldukça büyük şekilde yapıldığını vurgulayan Çekilmez, şöyle konuştu:

"Kent ticari ve sanayi anlamında çok zengin bir kent olduğu için bu zenginliği aynı zamanda buradaki gymnasium (spor ve sosyalleşme alanı) kompleksinden de anlayabiliyoruz. Anadolu'nun en büyük hamam gymnasium komplekslerinden bir tanesine sahibiz. O dönem için çok görülmeyen bir özellik bu."