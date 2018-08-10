Tranmere Rovers - Cheltenham Town düellosu

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Tranmere Rovers, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Cheltenham Town takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Tranmere Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cheltenham Town son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 354. İddaa'da Tranmere Rovers kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Cheltenham Town kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Tranmere Rovers son haftadaki Grimsby Town müsabasında 1-0 kazandı.

Cheltenham Town, Lincoln City karşılaşmaında 3-1 kazandı.

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