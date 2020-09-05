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Transformers Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers Son Şövalye oyuncuları ve karakterleri

Transformers Son Şövalye, yönetmenliğini Michael Bay'ın yaptığı, senaryosunu ise Art Marcum, Matt Holloway ve Ken Nolan'ın yazdığı 2017 Amerikan-İngiliz yapımı bilimkurgu filmidir. Peki Transformers Son Şövalye filmi konusu nedir? Transformers Son Şövalye oyuncuları ve karakterleri...

Transformers Son Şövalye

Transformers serisinin beşinci devam filmi olup başrolünde Mark Wahlberg ile Anthony Hopkins görev almıştır. Filmin standart, 3 boyutlu ve IMAX 2D ile IMAX 3D seçeneklerine sahip olarak 21 Haziran 2017 tarihinde vizyona girilmiştir. İşte Transformers Son Şövalye filmi konusu ve oyuncuları

TRANSFORMERS SON ŞÖVALYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor.

Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...

TRANSFORMERS SON ŞÖVALYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Transformers Son Şövalye filminin oyuncu kadrosunda;

  • Mark Wahlberg rolü Cade Yeager.
  • Stanley Tucci rolü Merlin
  • Isabela Moner rolü Izabella
  • Josh Duhamel rolü William Lennox.
  • John Turturro rolü Seymour Simmons.
  • Santiago Cabrera rolü Santos
  • Laura Haddock rolü Vivian Wembley
  • Anthony Hopkins rolü Sir Edmund Burton
  • Liam Garrigan rolü Kral Arthur
  • Jerrod Carmichael rolü Jimmy bulunuyor.

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