Trapani Shark: 89 - TOFAŞ: 91 | MAÇ SONUCU
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 yendi.
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 mağlup etti.
Bursa ekibi grupta 2'de 2 yaparken, Trapani Shark 2. maçını da kaybetti.
Salon: Shark
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Prac (Polonya), Carsten Straube (Almanya)
Trapani Shark: Cappelletti, Arcidiacono 9, Petrucelli 8, Alibegovic 14, Eboua 6, Ford 13, Rossato 7, Allen 15, Hurt 4, Sanogo 13
TOFAŞ: Perez 14, Thomasson 10, Lewis 10, Yiğitcan Saybir 17, Blazevic 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Tolga Geçim, Kidd 10, Besson 6
1. Periyot: 17-26
Devre: 36-53
3. Periyot: 64-72
4. Periyot: 89-91
Beş faulle çıkan: 34:26 Petrucelli (Trapani Shark)