        Trapani Shark: 89 - TOFAŞ: 91 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Trapani Shark: 89 - TOFAŞ: 91 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 yendi.

        Giriş: 15.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:22
        TOFAŞ, İtalyan ekibini devirdi!
        FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 mağlup etti.

        Bursa ekibi grupta 2'de 2 yaparken, Trapani Shark 2. maçını da kaybetti.

        Salon: Shark

        Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Prac (Polonya), Carsten Straube (Almanya)

        Trapani Shark: Cappelletti, Arcidiacono 9, Petrucelli 8, Alibegovic 14, Eboua 6, Ford 13, Rossato 7, Allen 15, Hurt 4, Sanogo 13

        TOFAŞ: Perez 14, Thomasson 10, Lewis 10, Yiğitcan Saybir 17, Blazevic 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Tolga Geçim, Kidd 10, Besson 6

        1. Periyot: 17-26

        Devre: 36-53

        3. Periyot: 64-72

        4. Periyot: 89-91

        Beş faulle çıkan: 34:26 Petrucelli (Trapani Shark)

