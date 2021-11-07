Travis Scott: Gerçekten harap oldum!

DHA

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesi, faciaya sahne olmuştu. Binlerce kişinin akın ettiği dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'un konserinde izdiham meydana gelmişti.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, festivalin düzenlendiği NRG Park'ın dışında düzenlediği basın toplantısında çıkan olaylarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Polis, izdihamın nasıl başladığına dair soruşturma başlatıldığını ve ölenlerin 14 ila 27 yaş aralığında olduğunu ifade ederek bugün sıkışarak ölenlerin isimlerinin duyurulacağını belirtti.

"NE OLDUĞUNU ANLADIĞIM ANDA ŞOVU DURDURDUM!"

Gerçek adı Jacques Webster olan ünlü rapçi, dün akşam sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Gerçekten harap oldum! Böyle bir şeyin olacağını asla hayal edemezdim! Sizleri bilgilendirmek için elimden geleni yapacağım. Yetkililerle birlikte yakın çalışıyorum. Hayranlarım benim için gerçekten çok önemli ve onlara her zaman olumlu bir deneyim yaşatmak isterim. Ne olup bittiğini anladığım anda şovu durdurdum, ihtiyaçları olanların yardım almasını sağladım. Durumun ciddiyetini asla hayal edemezdim.

"PANİĞİ ARTTIRDI"

Festival alanından 17 kişinin hastanelere kaldırıldığını aktaran Samue Pena, 11'inin kalp krizi geçirdiğini kaydetmişti. Pena, yerel saatle 21.00 civarında rapçi Scott'ın konseri için toplanan kalabalığın sahnenin önüne doğru itilmeye başlandığını ifade ederek, "Bu da paniği arttırdı ve yaralanmalara yol açtı." diye konuşmuştu.

"ÇOK SAYIDA YARALANAN İNSAN OLDU"

İnsanların yere düştüğünü söyleyen Pena, kargaşanın 21.38'e kadar arttığını belirtmişti. Samuel Pena, "Çok sayıda yaralanan insan oldu." demişti. İtfaiye şefi, ölüm nedenlerinin tıbbi muayene sonucu kesinlik kazanacağını vurgulamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı görülmüştü. Festival sırasında ise sağlık ekiplerinin kalabalıkta fenalaşanlara kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansımıştı.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜ İPTAL OLDU

ABD medyası, 50 bin kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık 300 kişinin kesik ve morluk gibi yaralar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtmişti. Festivalin ikinci ve son gününün iptal edildiği de duyurulmuştu.

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021

"İNSANLAR EZİLDİ"

Yaşanan olayla ilgili görüntüleri paylaşan muhabir Mycah Hatfield ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivali'ne vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak, VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENMİŞTİ

Konserin biletleri mayıs ayında satışa çıktıktan sonraki bir saat içinde tükenmişti.

Grammy Ödülleri'ne sekiz kez aday gösterilen ünlü rapçi ve organizatör Travis Scott, 2018'de Astroworld Müzik Festivali'ni başlatmıştı. Etkinlik 2020 yılında diğer birçok organizasyon gibi Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

Öte yandan reality şov yıldızı Kylie Jenner ile birlikteliğinden Stormi adında bir kızı bulunan ünlü rapçi Travis Scott, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

"AÇIK İLİŞKİ"YE YALANLAMA

Geçtiğimiz mayıs ayında 2017'de aşk yaşamaya başlayan çiftin 'açık ilişki' yaşadığı iddia edilmişti. Fakat çift, bu iddiayı yalanlamıştı.