        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor!

        Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:24
        1. Lig'de 18. hafta heyecanı!
        Futbolda Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

        Haftanın açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

        20 Aralık Cumartesi:

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

        13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

        19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

        21 Aralık Pazar:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

        16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

        19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        22 Aralık Pazartesi:

        20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

