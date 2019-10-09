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Trendyol müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019! Telefon numarası kaç?

Alışveriş sitesi olan Trendyol müşterilerine belirli saatler içerisinde telefon desteği vermekte. Ürün ve kargo işlemleri için Trendyol müşteri hizmetleri numarasını merak ediyorlar. İşte Trendyol müşteri hizmetleri direk bağlanma ve telefon numarası

Trendyol

Alışveriş adresi olan Trendyol, müşteri hizmetleri desteği ile müşterilerine satış öncesi olduğu gibi satış sonrasında da destek veriyor. Trendyol müşteri hizmetlerine dair merak ettiklerinizin cevabını makalemizde bulabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Numarası

Trendyol ürünleri hakkında destek ve yardım almak için Trendyol müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Trendyol müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0212 331 0 200 numaradan ulaşabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Ne Kadar Açık?

Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi 08.30 ila 24.00 saatleri arasında, cumartesi günler 10.00 ila 24.00 saatleri arasında Pazar günleri ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında müşterilerine destek vermektedir.

Trendyol Değişim

Trendyol’dan aldığınız ürünlerin değişimi yoktur. Tüm ürünler sınırlı stoktur. Bu nedenle de eğer Trendyol’dan aldığınız ürünü değiştirmek istiyorsanız değişim olmadığından dolayı iade edip dilerseniz farklı bir ürün alma imkanınız bulunmaktadır. Eğer stokta değiştirmek istediğiniz ürünün istediğiniz bedeni ya da modeli varsa iade yaparak tekrar istediğiniz ürünün siparişini verebilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Trendyol müşteri hizmetlerine çağrı merkezi numarasından belirtilen saatlerde ulaşabilirsiniz. Trendyol müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için 0212 331 0 200 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Trendyol Beden Değişimi Var mı?

Trendyol üzerinden satılan tüm ürünler sınırlı stoktadır. Dolayısıyla da Trendyol üzerinde değişim uygulaması yoktur. Ürünün değişimini yapmak için öncelikle aldığınız ürünü iade etmeniz gerekmektedir. İade ettikten sonra stokta varsa aynı ürünün istediğiniz modelini ya da başka bir ürünü sipariş verebilirsiniz.

Trendyol Kolay İade                                                                                                       

Trendyol iade için hesabınızda “Sipariş detayı” butonuna tıklayarak “Kolay iade” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Buradan satın aldığınız tüm ürünleri göreceksiniz. Bu pencereden iade etmek istediğiniz ürün seçin.  Kargo seçiminizi yaptıktan sonra ekranda kolay iade kodunu göreceksiniz. Bu kolay iade kodu ile seçtiğiniz kargo vasıtasıyla kolaylıkla iade edeceğiniz ürünü Trendyol’a geri gönderebilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşılır?

Trendyol müşteri hizmetlerine çağrı merkezi numarası üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri aralığında 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

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