5 Aralık 2025 Cuma günü, Cloudflare altyapısında ortaya çıkan geniş çaplı bir aksaklık nedeniyle pek çok internet sitesine erişim sağlanamadı. Kullanıcılar hem web hem de mobil uygulamalarda oturum açmaya çalışırken “Internal servis” hatasıyla karşılaştı. Bu teknik problem, Trendyol, Sahibinden, Yemeksepeti, N11, Canva, Boyner, Media Markt ve LinkedIn gibi önde gelen platformların hizmetlerinde kesintilere yol açtı. Peki, 5 Aralık 2025 Cuma çöken internet sitelerinde son durum nedir?

TRENDYOL, N11, YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Cloudflare hatasından dolayı Trendyol, N11 ve Yemek Sepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar, 'Internal servis' hatası ile karşılaştı. Hatanın giderilmesinin ardından kullanıcılar, sitelere erişim sağlayabildi.

CANVA, BOYNER, LINKEDIN, MEDIA MARKT ERİŞİME AÇILDI MI?

Cloudflare hatasından dolayı giriş yapılamayan diğer sitelerden olan Canva, Boyner, Linkedin ve Media Mark'ta sorun anlık olarak çözülmüş görünüyor. Hata giderildikten sonra sitelere yeniden giriş yapılabiliyor.

SAHİBİNDEN.COM AÇILIYOR MU?

5 Aralık bugün girilmeyen sitelerden biri olan Sahibinden.Com da hatanın giderilmesi ardından yeniden erişime açıldı.

CLOUDFLARE HATASI DÜZELDİ Mİ, SİTELERE GİRİŞ YAPILIYOR MU?

Birçok siteye girilmesini engelleyen Cloudflare hatası düzeltildi ve siteler erişime açıldı.

AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Anlık olarak birçok sitenin çökmesine neden olan Cloudflare hatası düzeltildi ve siteler, yeniden erişime açıldı ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.