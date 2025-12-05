Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Trendyol, Sahibinden, Yemek Sepeti, N11, Canva, Boyner, Media Markt, Canva, Linkedin açıldı mı, son durum ne

        Cloudflare hatası nedeniyle birçok site çöktü: Sitelere erişim sorunu devam ediyor mu?

        5 Aralık 2025 Cuma bugün Cloudflare alt yapısını kullanan birçok siteye giriş yapılamadı. Kullanıcılar, web sitesi ve mobil uygulamaya giriş yaparken 'Internal servis' hatası ile karşılaştı. Erişim ağında yaşanan sorun Trendyol, Sahibinden, Yemek Sepeti, N11, Canva, Boyner, Media Markt, Canva, Linkedin gibi birçok platformu etkiledi. Peki, 5 Aralık 2025 Cuma bugün sitelerde son durum nedir, erişime açıldı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:52
        Sitelere erişim sorunu devam ediyor mu?
        Google-

        5 Aralık 2025 Cuma günü, Cloudflare altyapısında ortaya çıkan geniş çaplı bir aksaklık nedeniyle pek çok internet sitesine erişim sağlanamadı. Kullanıcılar hem web hem de mobil uygulamalarda oturum açmaya çalışırken “Internal servis” hatasıyla karşılaştı. Bu teknik problem, Trendyol, Sahibinden, Yemeksepeti, N11, Canva, Boyner, Media Markt ve LinkedIn gibi önde gelen platformların hizmetlerinde kesintilere yol açtı. Peki, 5 Aralık 2025 Cuma çöken internet sitelerinde son durum nedir?

        TRENDYOL, N11, YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

        Cloudflare hatasından dolayı Trendyol, N11 ve Yemek Sepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar, 'Internal servis' hatası ile karşılaştı. Hatanın giderilmesinin ardından kullanıcılar, sitelere erişim sağlayabildi.

        Trendyol çöktü mü, neden girilmiyor?
        Trendyol çöktü mü, neden girilmiyor?
        Sitelere erişim sorunu devam ediyor mu?
        Sitelere erişim sorunu devam ediyor mu?

        CANVA, BOYNER, LINKEDIN, MEDIA MARKT ERİŞİME AÇILDI MI?

        Cloudflare hatasından dolayı giriş yapılamayan diğer sitelerden olan Canva, Boyner, Linkedin ve Media Mark'ta sorun anlık olarak çözülmüş görünüyor. Hata giderildikten sonra sitelere yeniden giriş yapılabiliyor.

        SAHİBİNDEN.COM AÇILIYOR MU?

        5 Aralık bugün girilmeyen sitelerden biri olan Sahibinden.Com da hatanın giderilmesi ardından yeniden erişime açıldı.

        Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor?
        Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor?

        CLOUDFLARE HATASI DÜZELDİ Mİ, SİTELERE GİRİŞ YAPILIYOR MU?

        Birçok siteye girilmesini engelleyen Cloudflare hatası düzeltildi ve siteler erişime açıldı.

        AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

        Anlık olarak birçok sitenin çökmesine neden olan Cloudflare hatası düzeltildi ve siteler, yeniden erişime açıldı ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

        Cloudflare nedir, ne işe yarar?
        Cloudflare nedir, ne işe yarar?
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
