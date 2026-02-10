Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Başakşehir- Beşiktaş maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir- Beşiktaş maçının tarihi ve saati...
BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir- Beşiktaş maçı 15 Şubat Pazar günü 20.00'de oynanacak.
BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.