        Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Başakşehir- Beşiktaş maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir- Beşiktaş maçının tarihi ve saati...

        Giriş: 10.02.2026 - 16:45 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:45
        Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, 22. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kritik mücadele öncesi 5. sırada yer alan siyah beyazlıların hedefi mutlak galibiyet. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi ve başlama saati...

        BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Başakşehir- Beşiktaş maçı 15 Şubat Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Ersin, Gökhan, Egbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Cengiz, Hyeon-Gyu-Oh

