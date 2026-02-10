Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, 22. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kritik mücadele öncesi 5. sırada yer alan siyah beyazlıların hedefi mutlak galibiyet. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi ve başlama saati...