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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:44
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

        20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker

        20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

        24 Ocak Çarşamba:

        17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

        17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan

        20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

        20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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        25 Ocak Perşembe:

        17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

        20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

        20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek

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