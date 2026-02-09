Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray- Eyüpspor karşılaşmasının maç günü ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı kırmızılı ekip Rizespor deplasmanında 3-0 galip gelerek zirvedeki yerini korudu. Öte yandan Eyüpspor son oynadığı Başakşehir maçında 2-1 yenik ayrıldı. Peki, Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray- Eyüpspor maçı için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlübiyetle 52 puan topladı ve lider durumda. Öte yandan aldığı kötü sonuçlarla 18 puan toplayan Eyüpspor, 15. basamakta düşme hattının sınırında. Peki, Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...
GALATASARAY- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Eyüpspor maçı 13 Şubat Cuma günü 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.