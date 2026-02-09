Galatasaray- Eyüpspor maçı için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlübiyetle 52 puan topladı ve lider durumda. Öte yandan aldığı kötü sonuçlarla 18 puan toplayan Eyüpspor, 15. basamakta düşme hattının sınırında. Peki, Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...