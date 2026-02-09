Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Trendyol Süper Lig: Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Haberleri

        Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray- Eyüpspor karşılaşmasının maç günü ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı kırmızılı ekip Rizespor deplasmanında 3-0 galip gelerek zirvedeki yerini korudu. Öte yandan Eyüpspor son oynadığı Başakşehir maçında 2-1 yenik ayrıldı. Peki, Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 11:41 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray- Eyüpspor maçı için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlübiyetle 52 puan topladı ve lider durumda. Öte yandan aldığı kötü sonuçlarla 18 puan toplayan Eyüpspor, 15. basamakta düşme hattının sınırında. Peki, Galatasaray- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

        2

        GALATASARAY- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Eyüpspor maçı 13 Şubat Cuma günü 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız