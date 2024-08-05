Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Yeni sezon Süper Lig takvimi ile ilk hafta maçları
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından, 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2024 yeni sezon süper lig takvimi ile ilk hafta maçları...
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için geri sayım sürüyor. Tuttukları takımların maçlarını tribünden ya da ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ligin başlayacağı tarih için araştırmalara başladı. Çekilen fikstüre göre 2024-2025 sezonu Süper Lig 1. ve 2. hafta maç programı belli oldu. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da yer aldığı yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç tarihi...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:
1. HAFTA
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
2. HAFTA
16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK