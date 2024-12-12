Trendyol, Yerli Malı Haftası'nı yöresinden ürünler ile kutluyor

Yerli üretim ve tüketim bilincini oluşturmak için her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan Yerli Malı Haftası'na Trendyol da 'Yöresinden Ürünler' programı ile katkı sağlıyor.

Trendyol’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle 2021 yılında başlattığı Yöresinden Ürünler programı, Anadolu’nun dört bir yanındaki yerel üreticilere dijital dünyada yeni bir alan açıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra, yer fıstığından sabuna, iğne oyasından gül suyuna kadar yüzlerce yöresel ürün bu program sayesinde tüketicilere sunuluyor.

Yerel Üretim Ekosistemine Katkı Trendyol’un Yöresinden Ürünler butiğinde, Uşak’ın ev tarhanası, Bursa’nın Gemlik zeytini, Isparta’nın gül yağı gibi coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra, el emeği ve doğal malzemelerle üretilmiş yüzlerce yöresel ürün tüketicilerle buluşuyor. Yerli Malı Haftası kapsamında, Anadolu’nun zenginliklerine olan ilgi bir kez daha artarken, program yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.