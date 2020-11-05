Trendyol’dan ‘Umudunu Asla Kaybetme’ açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in bir itfaiyecinin parmağını tuttuğu ve sembol haline gelen fotoğraf, e-ticaret fırsatçılığına alet edildi.

E-ticaret platformu Trendyol üzerinde yer alan Hediyehanem adlı bir satıcı, bu sembol fotoğrafı, kupa ürünlerinde “Umudunu Asla Kaybetme” adıyla kullanıp satışa çıkardı. Sosyal medya üzerinden gelen yoğun tepkilerin ardından, sözkonusu ürünler satıştan çekildi.

Konuyla ilgili olarak Trendyol tarafından “Kamuoyunu Bilgilendirme” başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'DERHAL SATIŞTAN KALDIRDIK'

“Trendyol olarak sosyal medyada gündeme gelen "Umudunu Asla Kaybetme" ürününe ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık.

Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz.”

Tepki çeken ürünün satıcısı "Hediyehanem" ise Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: