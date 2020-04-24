Trigliserit; bitkisel ve hayvansal gıdaların yağlarında bulunan ana bileşendir. Eğer kişi bu gıdalardan fazla tüketiyorsa trigliseritin yüksek çıkması olasıdır. Trigliserit değerinin yüksek olması ise kalp krizi ve inme meydana gelme risklerini yükseltmektedir. Bu yüzden kolesterol seviyelerinizi takip ettiğiniz şekilde trigliserit seviyenizi de dikkat etmeniz oldukça önemli bir durumdur. Bir kişinin olması gereken normal trigliserit seviyesi; 150 mg/dl şeklindedir. Sınırda olan trigliserit seviyesi de; 150- 199 mg/dl olarak görülebilmektedir. Bu seviyelerin üzerine çıkmanız risk seviyesine girmektedir.

Trigliserit

seviyenizi dengede tutmak için özel bir çaba sarfetmeniz gerekmemektedir. Sağlığınızı korumak için alacağınız önlemler trigliserit seviyenizin düşmesine yardımcı olacaktır.

Bu önlemleri ise şu şekilde alabilirsiniz;

Şekeri azaltmaya özen gösterin ; günlük olarak aldığınız kalori miktarında bulunan ilave şeker ne kadar düşükse sizin için o kadar sağlıklı olacaktır. Şeker oranı erkeklerde 150 gr, kadınlarda 100 gr olarak belirlenmektedir. Bu yüzden şeker oranı alınan gıdaların içindeki şeker haricinde %5 oranında olmalıdır.

; günlük olarak aldığınız kalori miktarında bulunan ilave şeker ne kadar düşükse sizin için o kadar sağlıklı olacaktır. Şeker oranı erkeklerde 150 gr, kadınlarda 100 gr olarak belirlenmektedir. Bu yüzden şeker oranı alınan gıdaların içindeki şeker haricinde %5 oranında olmalıdır. Kilo vermeye çalışın ; kilolu olmak trigliserit seviyenin yüksek olma nedenlerinden biridir. Bu yüzden kilo vermek yüksek olan trigliserit seviyesini %20 oranında düşürmektedir.

; kilolu olmak trigliserit seviyenin yüksek olma nedenlerinden biridir. Bu yüzden kilo vermek yüksek olan trigliserit seviyesini %20 oranında düşürmektedir. Lifli gıdalar tüketin; şekerli veya yüksek karbonhidrat içeren gıdalar yerine tahıllı gıdalar, meyve ve sebzeler tüketmeye çalışın.

Fruktoz tüketimini sınırlayın ; fruktoz içeren gıda tüketimi azaltmanız trigliserit seviyenizin düşmesini sağlayacaktır. Gün içerisinde kullandığınız sofra şekerinde yüksek miktarda fruktoz bulunmaktadır. Bu yüzden aldığınız gıdalardaki şeker miktarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Alınan şeker haricinde bazı meyvelerde de fruktoz miktarı yüksek olabilmektedir. Eğer yüksek trigliseritinizin yüksekse kurutulmuş meyvelerden uzak durmanız gerekmektedir. Günlük alınan fruktoz miktarı 100 gr olması sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

; fruktoz içeren gıda tüketimi azaltmanız trigliserit seviyenizin düşmesini sağlayacaktır. Gün içerisinde kullandığınız sofra şekerinde yüksek miktarda fruktoz bulunmaktadır. Bu yüzden aldığınız gıdalardaki şeker miktarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Alınan şeker haricinde bazı meyvelerde de fruktoz miktarı yüksek olabilmektedir. Eğer yüksek trigliseritinizin yüksekse kurutulmuş meyvelerden uzak durmanız gerekmektedir. Günlük alınan fruktoz miktarı 100 gr olması sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Az yağlı gıdalar tüketin ; trigliserit hayvansal ve bitkisel yağların bir bileşeni olduğundan dolayı seviyenin yükselmesindeki en önemli etken yağlı gıdalar tüketmenizden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden günlük olarak aldığınız kalorinin sadece %25’inin yağdan alınması önerilmektedir. Günlük hayatınızda tükettiğiniz yağlı besinlerin bazılarını sınırlayabilir. Süt ve süt ürünlerini az yağlı olarak tüketebilirsiniz.

; trigliserit hayvansal ve bitkisel yağların bir bileşeni olduğundan dolayı seviyenin yükselmesindeki en önemli etken yağlı gıdalar tüketmenizden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden günlük olarak aldığınız kalorinin sadece %25’inin yağdan alınması önerilmektedir. Günlük hayatınızda tükettiğiniz yağlı besinlerin bazılarını sınırlayabilir. Süt ve süt ürünlerini az yağlı olarak tüketebilirsiniz. Omega-3 alın ; haftada mutlaka 2 kez balık tüketin. Kandaki pıhtılaşmayı gidererek, damarlarınızın sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Eğer trigliseritiniz yüksek ise; hayvansal yağlar yerine omega-3 takviyesi yapmanız tavsiye edilmektedir.

; haftada mutlaka 2 kez balık tüketin. Kandaki pıhtılaşmayı gidererek, damarlarınızın sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Eğer trigliseritiniz yüksek ise; hayvansal yağlar yerine omega-3 takviyesi yapmanız tavsiye edilmektedir. Egzersiz yapın ; günlük olarak 30 dakikalık egzersiz yapmaya özen göstermeniz hem kilonuzu korumaya hem de trigliserit seviyenizi düşürmede fayda sağlayacaktır.

; günlük olarak 30 dakikalık egzersiz yapmaya özen göstermeniz hem kilonuzu korumaya hem de trigliserit seviyenizi düşürmede fayda sağlayacaktır. Alkolü hayatınızdan çıkarın ; alkol almak direk trigliserit seviyesini artırdığından sınırlamak yerine hiçbir şekilde kullanmamanızı önermektedir.

; alkol almak direk trigliserit seviyesini artırdığından sınırlamak yerine hiçbir şekilde kullanmamanızı önermektedir. Aldığınız yağ türüne dikkat edin; beslenmeniz hayvansal yağlar kullanmak yerine bitkisel yağ kullanmayı tercih edin. Fakat bazı bitkisel olan yağlar doymamış yağ türünde olduğundan dolayı kilo almanıza neden olabilmektedir. Bu yüzden sağlıklı diye kullanımını abartmayın.

Aldığınız bu önlemlerle yine de yüksek bir trigliserit seviyesine sahipseniz; doktorunuza görünerek size önereceği ilaçlarla destek sağlayabilirsiniz.