Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Troya Müzesi

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen yarışmada 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube'da çevrim içi olarak bu akşam ilan edildi. Troya Müzesi 2020 yılı için, Odunpazarı Modern Müzesi de 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nü aldı. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Odunpazarı Modern Müzesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından müzelerin kazandığı ödülleri 'göz kamaştırıcı olarak' niteleyip şu açıklamayı yaptı: "Kültür-sanat alanında, uluslararası düzeyde aldığımız göz kamaştırıcı ödüller hepimizin gururu oldu. Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından ülkemize 3 ödül verildi. Troya Müzemiz, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzemiz ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz ödüle layık görüldü."