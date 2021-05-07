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Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi 'Avrupa'da Yılın Müzes Özel Ödülü' aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya Müzesi ile Odunpazarı Modern Müzesi'nin Avrupa Müze Forumu tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde özel ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi 'Avrupa'da Yılın Müzes Özel Ödülü' aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Troya M&uuml;zesi
Troya Müzesi

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen yarışmada 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube'da çevrim içi olarak bu akşam ilan edildi. Troya Müzesi 2020 yılı için, Odunpazarı Modern Müzesi de 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nü aldı. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Odunpazarı Modern M&uuml;zesi
Odunpazarı Modern Müzesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından müzelerin kazandığı ödülleri 'göz kamaştırıcı olarak' niteleyip şu açıklamayı yaptı: "Kültür-sanat alanında, uluslararası düzeyde aldığımız göz kamaştırıcı ödüller hepimizin gururu oldu. Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından ülkemize 3 ödül verildi. Troya Müzemiz, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzemiz ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz ödüle layık görüldü."

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