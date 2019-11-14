TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye İzlanda maçı heyecanı bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 KASIM 2019
06.05 Seksenler
07.10 İncir Ağacı
08.15 Şampiyon
11.45 İmparatoriçe Ki
13.00 Yarışma:Aileler Yarışıyor
15.10 İncir Ağacı
17.00 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Türkiye-İzlanda maçı
22.00 Şampiyon
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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