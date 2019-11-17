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HaberlerFutbol

TRT 1 CANLI İZLE: 17 KASIM TRT 1 Türkiye Andorra maçı canlı yayın izleyin! TRT 1 canlı yayın akışı

TRT 1'de bu gece milli maç şöleni gerçekleşecek. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu Türkiye Andorra milli maçı 22.45'te TRT 1 ekranlarında başlayacak. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemiş ve Andorra ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı...

TRT 1

TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Andorra maçı heyecanı bu akşam saat 22.45'te TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 17 KASIM 2019

05:00 Ömür Dediğin

05:30 6 Mantı

06:25 Beni Böyle Sev

09:00 1'de Bugün

09:10 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

12:55 SDu Savaşları

14:00 Aileler Yarışıyor

16:00 1'de Bugün

16:10 Kalk Gidelim

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 Şampiyon

22:25 2020 AVR5UPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ANDORRA-TÜRKİYE

23:25 2020 AVR5UPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ANDORRA-TÜRKİYE

00:25 Şampiyon

02:45 Diriliş Ertuğrul

04:50 6 Mantı

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD  uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD  kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054    
Sembol Oranı:  30000 
Polarizasyon: V - Dikey    Batı  
FEC:  3/4 

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