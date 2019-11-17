TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Andorra maçı heyecanı bu akşam saat 22.45'te TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 17 KASIM 2019
05:00 Ömür Dediğin
05:30 6 Mantı
06:25 Beni Böyle Sev
09:00 1'de Bugün
09:10 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
12:55 SDu Savaşları
14:00 Aileler Yarışıyor
16:00 1'de Bugün
16:10 Kalk Gidelim
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Şampiyon
22:25 2020 AVR5UPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ANDORRA-TÜRKİYE
23:25 2020 AVR5UPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ANDORRA-TÜRKİYE
00:25 Şampiyon
02:45 Diriliş Ertuğrul
04:50 6 Mantı
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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