Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig devi Tottenham’I konuk edecek. Galatasaray - Tottenham maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz canlı izle!