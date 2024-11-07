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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS Avrupa Ligi maçı izle) | TRT 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray - Tottenham maçı canlı izle

        Galatasaray Tottenham maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Tottenham maçı TRT 1 canlı izle ekranı

        TRT 1 canlı izle GS Avrupa Ligi maçı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Tottenham maçı canlı yayın TRT 1 kanalı üzerinden takip edilecek. Zorlu mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, ''GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı'' araştırması yapıyor. Karşılaşma öncesinde TRT 1 uydu ve frekans ayarları kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:07
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig devi Tottenham’I konuk edecek. Galatasaray - Tottenham maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz canlı izle!

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        GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.

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        GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park’ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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        GS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray Avrupa Ligi maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        GS-TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        7 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        08.45 Kod Adı Kırlangıç

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.35 Masumlar Apartmanı

        17.40 İddiaların Aksine

        17.45 Lingo Türkiye

        18.55 İddiaların Aksine

        19.00 Ana Haber

        19.45 Maç Önü

        20.45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı

        23.00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı

        01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        03.25 Masumlar Apartmanı

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

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        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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