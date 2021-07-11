TRT 1 ekranlarında bu akşam EURO 2020 final maçı heyecanı var. İtalya İngiltere maçı heyecanı bu akşam saat 21.55'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 TEMMUZ 2021
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 21:55 UEFA EURO 2020 Final Futbol Karş "İtalya-İngiltere" (Canlı)
- 00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
- 03:05 Masumlar Apartmanı
İTALYA İNGİLTERE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
YORUMLAR