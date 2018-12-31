Yılbaşında TRT 1'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde TRT 1 yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık TRT 1 yayın akışı...

31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.35 1'de Bugün

15:45 Aileler Yarışıyor

17:45 İmparatoriçe Ki

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20.00 Ege'nin Hamsisi

23.00 Aileler Yarışıyor Yılbaşı Özel

01:10 1 Nostalji

02:55 Ege'nin Hamsisi

05:05 Aileler Yarışıyor

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