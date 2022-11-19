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Haberler Gündem TRT'den önemli duyuru! Dünya kupası TRT yeni frekans bilgileri
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TRT'den önemli duyuru! TRT yeni frekans bilgileri

TRT Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için duyuruda bulundu. Yeni ve güncel TRT frekans bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

TRT'den önemli duyuru! Dünya kupası TRT yeni frekans bilgileri

FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den önemli bir uyarı yapıldı. TRT frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği vurgulanırken konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte maçların kesintisiz izlenebilmesi için yeni frekans bilgileri...

TRT'DEN YENİ FREKANS DUYURUSU

Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

Yarın başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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