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HaberlerGündemEğitimTRT EBA TV 30 Kasım-4 Aralık ders programı belli oldu! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir
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TRT EBA TV 30 Kasım-4 Aralık ders programı belli oldu! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),TRT EBA TV haftalık ders programını yayınladı. Covid-19 salgını sebebiyle eğitimin devam edebilmesi için kurulan EBA TV'de dersler hız kesmeden devam ediyor. Ara tatilin ardından ikinci ders haftasının ders programları da belli oldu. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı

TRT EBA TV 30 Kasım-4 Aralık ders programı belli oldu! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle başlatılan online eğitim sistemi Eba TV dersleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için devam ediyor. İlk ara tatilinden dönen öğrenciler online derslere kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık ders programı belli oldu. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı...

EBA TV DERS PROGRAMI

EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK İLKOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK İLKOKUL CANLI YAYIN AKIŞI

EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK ORTAOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK ORTAOKUL CANLI YAYIN AKIŞI

EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK LİSE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK LİSE CANLI YAYIN AKIŞI

EBA TV FRAKANS BİLGİLERİ

EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

Aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçerek Eba tv canlı yayınlarına katılabilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI

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