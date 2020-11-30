Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle başlatılan online eğitim sistemi Eba TV dersleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için devam ediyor. İlk ara tatilinden dönen öğrenciler online derslere kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık ders programı belli oldu. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı...
EBA TV DERS PROGRAMI
EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK İLKOKUL DERS PROGRAMI
TRT EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK İLKOKUL CANLI YAYIN AKIŞI
EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK ORTAOKUL DERS PROGRAMI
TRT EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK ORTAOKUL CANLI YAYIN AKIŞI
EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK LİSE DERS PROGRAMI
TRT EBA TV 30 KASIM-4 ARALIK LİSE CANLI YAYIN AKIŞI
EBA TV FRAKANS BİLGİLERİ
EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
Aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçerek Eba tv canlı yayınlarına katılabilirsiniz.
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