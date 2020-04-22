TRT ile EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte 22 Nisan TRT EBA TV canlı yayını...

TRT EBA TV CANLI İZLE - 22 NİSAN 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başladı.

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve

EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde



TRT EBA TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İZLE

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ EKRANI 2020

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Telafi düzenlemesi tedbir amaçlıdır. Yazın 2-3 ay ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde farklı bir durum ortaya çıkarsa okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz."

LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.

MEB'DEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programları yer bulurken, bayram özel yayını 23 Nisan sabahı 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün devam edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl programı, hem bu bayramın anlamını kavramak hem de neşesini hissetmek için özenle hazırlandı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını”nda, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak.

Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA TV özel yayını başlayacak.

Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlıkları şöyle anlattı: “Bayram sabahı saat tam 09.30’da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengârenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız.”

81 İLDE KUTLAMA PROGRAMI YAPILACAK

23 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da İl/İlçe Millî Eğitim Müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak.

Saat 13.00'te 81 ildeki tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlanacak.

Saat 21.00'de; TBMM Başkanlığı'nın İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak 81 ildeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda) tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden İstiklâl Marşı yayınlanacak.