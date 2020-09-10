TRT ile EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte TRT EBA TV canlı yayını...

TRT EBA TV CANLI İZLE - 10 EYLÜL 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada uaktan eğitim ders programını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı; "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitimle Başlıyor! 31 Ağustos - 18 Eylül arasında, öğretmenlerimiz öğrencileriyle “EBA Canlı Sınıf” derslerini bu program çerçevesinde gerçekleştirecek." dedi.

* TRT EBA TV'de dersler 31 Ağustos Pazartesi 09.00'da başlıyor.

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve

EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde



EBA TV CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, "Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz" dedi. Selçuk, "Çocuklarımızın internet kotaları iki katına çıkarılıyor. Fırsat adaletine yönelik başka çalışmalarımız da var" diye konuştu. Bakan Selçuk, yaklaşık 1 buçuk milyon çocuğun internete erişim sorunu yaşadığını dile getirerek şunları söyledi: "İnternete erişimi olmayan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz. Köy okullarındaki, mezralardaki çocuklarımıza veriyoruz. 5 bin 200 destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz." dedi.