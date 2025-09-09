TRT spikeri Gülden Özel hayatını kaybetti

GÜLDEN ÖZEL HAKKINDA

1967'de Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, çok sayıda programın ekran yüzü oldu.

Gülden Özel; 'Akşama Doğru', 'Gide Gide Gap', 'Gündem', '45 Dakika', 'Kahve Molası' programlarında sunuculuk yaptı. 1997-2012 arasında haber spikerliği görevini üstlendi. Bu süreçte, TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberlerini sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Özel, uzun yıllar kanserle mücadele etti. Tedavisi devam ederken çok sevdiği mesleğini de sürdürdü. Yeni spikerler yetiştirdi, verdiği eğitimlerle doğru ve güzel Türkçe'ye sahip çıktı.