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HaberlerVoleybol

TRT Spor canlı izle: 8 Eylül TRT Spor Voleybol milli maçı canlı yayın izleyin! İşte TRT Spor canlı yayın akışı

TRT1'de bu gece milli maç şöleni var. Türkiye Sırbistan Voleybol milli maçı saat 19.20'de TRT Spor ekranlarında başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı

TRT Spor canlı izle

TRT Spor milli maç heyecanı var. Türkiye Sırbistan maçı heyecanı bu akşam saat 19.20'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

 

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2019

  • 08.43 İstiklal Marşı
  • 08.45 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları "Özetler"
  • 09.00 Spor Bülteni
  • 09.55 Hava Durumu
  • 10.00 UEFA EURO 2020 Eleme Karş. "Türkiye - Andorra"
  • 11.45 Nedir, Nasıl Oynanır?
  • 11.50 Takvim Yaprakları
  • 11.55 Hava Durumu
  • 12.00 Spor Bülteni
  • 12.55 Spor Kitaplığı
  • 13.00 Avrupa Stüdyosu
  • 14.20 UEFA EURO 2020 Eleme Karş. "Türkiye - Andorra"
  • 14.30 Spor Haftasonu
  • 16.55 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şamp.''3'Lük Karşılaşması
  • 18.30 Spor Bülteni
  • 19.20 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final Karş.
  • 21.30 Stadyum

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000  

Polarizasyon:  V - Dikey    Batı 

FEC: 3/4

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