TRT Spor milli maç heyecanı var. Türkiye Sırbistan maçı heyecanı bu akşam saat 19.20'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2019
- 08.43 İstiklal Marşı
- 08.45 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları "Özetler"
- 09.00 Spor Bülteni
- 09.55 Hava Durumu
- 10.00 UEFA EURO 2020 Eleme Karş. "Türkiye - Andorra"
- 11.45 Nedir, Nasıl Oynanır?
- 11.50 Takvim Yaprakları
- 11.55 Hava Durumu
- 12.00 Spor Bülteni
- 12.55 Spor Kitaplığı
- 13.00 Avrupa Stüdyosu
- 14.20 UEFA EURO 2020 Eleme Karş. "Türkiye - Andorra"
- 14.30 Spor Haftasonu
- 16.55 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şamp.''3'Lük Karşılaşması
- 18.30 Spor Bülteni
- 19.20 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final Karş.
- 21.30 Stadyum
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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR
HDUydu: TürksatFrekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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