TRT Spor ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Letonya maçı heyecanı bu akşam saat 21:45'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 MART 2021

30 Mart 2021 Yayın Akışı 18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55Hava Durumu20:00MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

21:402022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - LETONYA " (Canlı)

23:55MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

TÜRKİYE LETONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.