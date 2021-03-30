Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

TRT Spor CANLI İZLE: TRT Spor Türkiye Letonya maçı canlı yayın izleyin! 30 Mart TRT Spor canlı yayın akışı

TRT Spor'da bu gece milli maç şöleni var. 2022 Dünya Kupası grup maçında Türkiye Letonya milli maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, gruptaki 3. maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı...

TRT Spor CANLI İZLE: TRT Spor Türkiye Letonya maçı canlı yayın izleyin! 30 Mart TRT Spor canlı yayın akışı

TRT Spor ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Letonya maçı heyecanı bu akşam saat 21:45'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 MART 2021

  • 30 Mart 2021 Yayın Akışı

    18:00Spor Merkezi (Canlı)
    19:55Hava Durumu20:00MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
    21:402022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - LETONYA " (Canlı)
    23:55MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

TÜRKİYE LETONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FALCAO MU MOHAMED Mİ? Son dakika: Terim seçimini yaptı! (Galatasaray - Hatayspor)
FUTBOLYarışı kazanan...
Türkiye Letonya MİLLİ MAÇ saat kaçta, hangi kanalda? Son dakika: A Milli Takım muhtemel 11!
FUTBOLÜçte üç olsun!
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Alex Pritchard iddiası!
FUTBOLBeşiktaş için sürpriz iddia
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nden istifa etti!
FUTBOLKulüpler Birliği'nden istifa etti!
KABUS HORTLADI! Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 2 milli futbolcunun testi pozitif çıktı
FUTBOLBeşiktaş'ta kabus hortladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesinin maçları İspanya'da oynanacak
FUTBOLPorto-Chelsea maçları İspanya'da!
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz
FUTBOLAlanyaspor'un hedefi Avrupa
Nwakaeme, Trabzonspor'un forvetteki en istikrarlı ismi konumunda
FUTBOLEn istikrarlısı Nwakaeme
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
FUTBOLTrabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOLBeşiktaş çalışmalarını sürdürdü