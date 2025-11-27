Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TRT SPOR CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı yayın TRT Spor’da! İşte 27 Kasım 2025 TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri

        TRT Spor canlı izle: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı yayın TRT Spor'da

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu noktada 27 Kasım TRT Spor yayın akışı karşılaşmanın başlangıç saatini merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe - Ferencvaros maçını canlı izlemek isteyenler için TRT Spor canlı izle linki ve frekans bilgileri haberimizde. İşte, TRT Spor ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı izle!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edecek. Kritik karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Bu sebeple TRT Spor frekans bilgileri Fenerbahçe - Ferencvaros mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Maçın başlangıç saati için 27 Kasım TRT Spor yayın akışı mercek altına alındı. Haberimizde yer alan TRT Spor canlı izle linki ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçını anbean takip edebilirsiniz.

        2

        FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Ferencvaros maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

        Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

        3

        FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Ferencvaros maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak

        4

        FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Kritik karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        5

        27 KASIM 2025 TRT SPOR YAYIN AKIŞI

        12:30 Gün Ortası

        13:30 İspanya La Liga Özetler

        14:00 Spor Stüdyosu

        16:00 Gündem Futbol

        18:00 Spor Merkezi

        19:00 Maç Özel

        20:45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros

        21:30 Maç Özel

        21:45 Uefa Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros

        22:45 Maç Özel

        23:45 41. Dakika

        00:30 Spor Artı

        01:00 Maç Özel

        02:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros

        03:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Karşılaşması Breidablik - Samsunspor

        05:30 2027 Erkekler FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek

        6

        TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

        Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E)

        Frekans: 11.096

        POL: H

        Sembol: 30000

        FEC: 5/6

        Uydu Adı: TÜRKSAT 4A (42°E)

        Frekans: 11.958

        POL: V

        Sembol: 27500

        FEC: 5/6

        7

        TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk: 86

        D-Smart: 86

        Tivibu: 85

        Kablo TV: 911

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor