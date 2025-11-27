TRT Spor canlı izle: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı yayın TRT Spor'da
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu noktada 27 Kasım TRT Spor yayın akışı karşılaşmanın başlangıç saatini merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe - Ferencvaros maçını canlı izlemek isteyenler için TRT Spor canlı izle linki ve frekans bilgileri haberimizde. İşte, TRT Spor ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı izle!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edecek. Kritik karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Bu sebeple TRT Spor frekans bilgileri Fenerbahçe - Ferencvaros mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Maçın başlangıç saati için 27 Kasım TRT Spor yayın akışı mercek altına alındı. Haberimizde yer alan TRT Spor canlı izle linki ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçını anbean takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20.45’te başlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak
FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Kritik karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
27 KASIM 2025 TRT SPOR YAYIN AKIŞI
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:00 Maç Özel
20:45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros
21:30 Maç Özel
21:45 Uefa Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros
22:45 Maç Özel
23:45 41. Dakika
00:30 Spor Artı
01:00 Maç Özel
02:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros
03:45 UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Karşılaşması Breidablik - Samsunspor
05:30 2027 Erkekler FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek
TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E)
Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
Uydu Adı: TÜRKSAT 4A (42°E)
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6