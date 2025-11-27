Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edecek. Kritik karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Bu sebeple TRT Spor frekans bilgileri Fenerbahçe - Ferencvaros mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Maçın başlangıç saati için 27 Kasım TRT Spor yayın akışı mercek altına alındı. Haberimizde yer alan TRT Spor canlı izle linki ile Fenerbahçe-Ferencvaros maçını anbean takip edebilirsiniz.