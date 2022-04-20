TRTSpor canlı izle! Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Kupası'nda heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda sonucu en merakla beklenen maçlarından biri olan Juventus Fiorentina maçı saat 22.00'de başlayacak...

JUVENTUS FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final mücadelesine sahne olacak Juventus Fiorentina maçı bu akşam 22:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata.

Fiorentina: Terracciano - Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi - Duncan, Torreira, Maleh - Nico González, Cabral, Saponara