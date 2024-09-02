Trugo ve EVbee mobil şarj istasyonları için iş birliği yaptı

Elektrikli araç teknolojisi günlük hayatımızda daha geniş çaplı yer etmeye başlarken kullanıcıların en büyük endişesi ise şarjı bitip yolda kalmak. Şarj istasyonu altyapısının her geçen gün gelişmeye devam etmesine karşın bu endişeyi gidermenin yolu olarak Trugo mobil şarj istasyonlarını hayata geçirdiğini duyurdu.

Türkiye’de 81 ilin tamamında 180 kW’nin üzerindeki hızlı şarj cihazlarıyla kesintisiz ve konforlu bir hizmet sunduğunu vurgulayan Trugo, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için güçlü iş birliklerini sürdürdüğünü açıkladı. Kullanıcıların şarjsız kalma endişesine son vermeyi hedefleyen Trugo, Türkiye'nin ilk mobil ve hızlı şarj istasyonu filosunu hayata geçiren EVbee ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında EVbee’nin mobil şarj istasyonları, Trugo markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.