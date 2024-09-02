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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Trugo ve EVbee mobil şarj istasyonları için iş birliği yaptı - Teknoloji Haberleri

        Trugo ve EVbee mobil şarj istasyonları için iş birliği yaptı

        Türkiye'nin Otomobili Togg'un şarj kuruluşu Trugo ile inovatif şarj teknolojilerini elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşturan EVbee iş birliğiyle mobil şarj istasyonları kullanıcıların hizmetine sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:48
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        Trugo'dan mobil şarj istasyonları
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        Elektrikli araç teknolojisi günlük hayatımızda daha geniş çaplı yer etmeye başlarken kullanıcıların en büyük endişesi ise şarjı bitip yolda kalmak. Şarj istasyonu altyapısının her geçen gün gelişmeye devam etmesine karşın bu endişeyi gidermenin yolu olarak Trugo mobil şarj istasyonlarını hayata geçirdiğini duyurdu.

        Türkiye’de 81 ilin tamamında 180 kW’nin üzerindeki hızlı şarj cihazlarıyla kesintisiz ve konforlu bir hizmet sunduğunu vurgulayan Trugo, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için güçlü iş birliklerini sürdürdüğünü açıkladı. Kullanıcıların şarjsız kalma endişesine son vermeyi hedefleyen Trugo, Türkiye'nin ilk mobil ve hızlı şarj istasyonu filosunu hayata geçiren EVbee ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında EVbee’nin mobil şarj istasyonları, Trugo markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

        45 DAKİKA İÇERİSİNDE KULLANICIYA ULAŞIYOR

        120 kW’lık çıkış gücüne sahip mobil şarj istasyonları ihtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakika içinde ulaşıp, her seferinde yaklaşık 100 km erişim imkânı sağlayacak 18 kWh’lık enerji aktarımı sağlıyor. İş birliği kapsamında önümüzdeki günlerde toplam 6 mobil şarj istasyonu Trugo markasıyla hizmete başlayacak. Kullanıcılarına bir yıl içinde en az 20 mobil şarj istasyonuyla hizmet vermeyi hedefleyen Trugo, EVbee ile geliştirdiği bu hizmeti 81 ilin tamamına yaymayı hedefliyor.

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