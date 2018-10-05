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Trump: Berbat bir anlaşmaya son verdim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı. Trump yaptığı yazılı açıklamada, nükleer anlaşmadan bahsederken "ABD'nin İran'la yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim" ifadelerini kullandı. Yeni terörle mücadele stratejisinde İran'a karşı kullanılan sert dil dikkat çekti

05.10.2018 - 08:06 | Güncelleme: AA

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ülkesinin yeni "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladığını belirterek, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, ABD'de ilgili kurumlarca hazırlanan "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı.

Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır. Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim." değerlendirmesine yer verdi.

ABD’nin en son "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi" eski Başkan Barack Obama döneminde 2011'de hazırlanmıştı.

Trump’ın bugün onayladığı raporda ise özellikle İran'a karşı kullanılan sert dil dikkat çekerken, rapor özellikle altı madde üzerine yoğunlaştı.

Raporda, "Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inmek, teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarından uzaklaştırmak, ABD’nin terörle mücadele araçlarının modernleştirilmesi, Amerikan altyapısının korunması ve büyümesini sağlamak, radikalleşmenin önüne geçilmesi, terör gruplarına katılımı engellemek ve uluslararası ortaklarla terörle mücadelede ortak noktaları arttırmak." maddeleri öne çıktı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da ABD'nin yeni stratejisine ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Bolton, "Karşı karşıya olduğumuz terörist ideolojinin farkındayız ve Başkanımız da karşı karşıya olduğumuz ideolojik tehlikenin farkında olmadan terörizmle başa çıkamayacağımızın farkındadır." dedi.

Bolton ABD'nin "tehlike" olarak gördüğü temel ideoloji hakkında yaptığı yorumda ise "Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi'nden etkilenen ideolojilere de bakıyoruz." ifadesini kullandı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 saat önce
    size dokunmayan yılan yaşıyor yani
  • Misafir 2 saat önce
    Sonunuz yakındır.İnşallahSonunuz yakındır.İnşallah
  • Misafir 2 saat önce
    dünya abd siz bir dünya şimdikinden çok daha huzurlu ve güvenli olurdu.
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