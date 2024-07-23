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        Haberler Dünya Trump: Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı | Dış Haberler

        Trump: Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı

        ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan ABD Başkan Adayı Donald Trump, hem Joe Biden yönetiminin hem de Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin kendisini korumada başarısız olduğunu söyledi. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla perşembe günü bir araya geleceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:18
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        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
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        Suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin kendisini "doğru düzgün" korumadığını belirtti.

        ​​​​​​​Trump, Social Truth hesabından bir mesaj paylaşarak, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı suikast girişimine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

        Paylaştığı mesajında Trump, "Biden ve Kamala Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

        Suikast girişiminin ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin istifa kararını da Fox News Dijital'e değerlendiren Trump, "Kendisi doğru düzgün koruma sağlayamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." ifadelerini yineledi.

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        Gizli Servis tarafından birçok talebinin yerine getirilmediğini aktaran Trump, "Dünyadaki en büyük kalabalıklardan birisine sesleniyordum, ona göre davranmaları gerekirdi." diye konuştu.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

        Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

        NETANYAHU'YLA BİR ARAYA GELECEK

        Trump, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla perşembe günü bir araya geleceğini bildirdi.

        Trump, görüşmeye ilişkin Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı.

        Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

        Milyonlarca insanın öldüğünü kaydeden Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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