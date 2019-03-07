Suriye esir kamplarında bulunan 200'e yakın DEAŞ militanın İsveç'e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olurken, İsveç Başbakanı Stefan Löfven bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Löfven, terör örgütü DEAŞ'a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç'e dönebileceğini söyledi. Löfven, DEAŞ'a katılan İsveçlilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının İsveç Anayasasına aykırı olduğunu belirterek "Böyle bir şey mümkün değil" dedi.

Löfven, "Hükümet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ama kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar" ifadelerini kullandı. DEAŞ'a katılan İsveçlilerin ülkeye döndüğünde güvenlik birimlerince kontrol edileceğini kaydeden Löfven, "Suçları bulunanlar cezalarını çekecek" dedi.

AVUSTURYA, DEAŞ'A KATILAN VATANDAŞLARINI GERİ ALMAYACAK

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde son günlerde tartışmalara yol açan, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ'lıların ülkelerine dönmeleri ya da onlara çeşitli yardımların yapılması konusuna ilişkin, "Terörist organizasyonlara katılmış kişilere yönelik konsolosluk yardımı yapılmayacak." dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, ülke dışında yaşayan ve çeşitli nedenlerden ötürü yardım ve desteğe ihtiyaç duyan Avusturyalılara yönelik hayata geçirilmek istenen "Konsolosluk Hizmet Yasası"nın kabinede görüşülerek karara bağlandığını açıkladı.

Başbakan Kurz, Avrupa kökenli DEAŞ'lılara yardım edilmesi ve onların dönmelerine olanak sunulması yönündeki tartışmalar çerçevesinde, konsolosluk yasa tasarısına yeni bir maddenin eklendiğini belirterek, "Terörist organizasyonlara katılmış kişilere yönelik konsolosluk yardımı yapılmayacak." bilgisini paylaştı.

Kurz, Avusturya'yı cinayet işlemek, farklı düşünenlere yönelik saldırıda bulunmak üzere terk eden kişilerin Avusturya'nın yardımını talep etme haklarının olmadığını dile getirdi.

"DEAŞ'LI TERÖRİSTLER AVUSTURYA'YA DÖNMEYECEK"

İçişleri Bakanı Herbert Kickl de Konsolosluk Hizmet Yasası kapsamında teröre bulaşmış kişilere yardım yapılmaması yönündeki kararın önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yasa ile DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye dönmelerine yardımcı olunması gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağız. Sanırım bu 'patlamaya hazır zaman ayarlı bombalar'ın dönmelerine müsaade etmiş olsaydık, bu durumu ileride kimseye açıklayamazdık." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ'lıların teslim alınması çağrısında bulunmuştu.

"DEAŞ'IN ÇOCUKLARI YETİŞKİNLERDEN AYRI TUTULMALI"

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, terör örgütü DEAŞ mensuplarının çocuklarının yetişkinlerden ayrı tutulması ve çocuklara farklı muamele uygulanması gerektiğini söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Irak makamlarının terör örgütü DEAŞ mensuplarının çocuklarını suç itirafında bulunmaya zorlandığı ve bunun için de işkenceye başvurduğu yönündeki haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.

Çocukların haklarından mahrum bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Dujarric, ''Çocukların yetişkinlerden ayrı tutulması gerek.'' dedi.

Irak'ta BM İnsan Hakları Ofisi'nden yetkililer olduğunu ve DEAŞ'lıların çocuklarına erişim ve bu sorunlarla ilgilenmek için Irak hükümeti ile çalıştıklarını söylen Dujarric, DEAŞ'lı yabancı savaşçıların ülkelerine dönmeleri konusundaki tartışmalara ilişkin ise bu konunun insan hakları normları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.