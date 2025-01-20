Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.977,94 %1,13
        DOLAR 35,5932 %0,41
        EURO 36,7163 %0,84
        GRAM ALTIN 3.105,74 %0,78
        FAİZ 38,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,84 %0,62
        BITCOIN 108.888,00 %5,15
        GBP/TRY 43,5011 %0,88
        EUR/USD 1,0308 %0,34
        BRENT 80,52 %-0,33
        ÇEYREK ALTIN 5.077,89 %0,78
        Haberler Ekonomi Enerji İlk işi bu olacak: Trump enerjide 'acil durum' ilan edecek - Enerji Haberleri

        Trump göreve geldiği ilk saatlerde enerjide 'acil durum' ilan edecek

        Bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan Donald Trump, iklim değişikliğiyle mücadele için Başkan Joe Biden'ın aldığı kararları tersine çevirmek isterken, aynı zamanda ülke içindeki enerji üretimini artırma planının bir parçası olarak olağanüstü yetkileri uygulamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump enerjide 'acil durum' ilan edecek
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Saatler sonra göreve gelecek olan Trump yemin etmesinden birkaç saat sonra, yerel enerji üretimini artırma yönündeki kampanya vaatlerini yerine getirmek için bir dizi adım atacak.

        Bloomberg'e konuşan kaynaklar, yeni başkanın federal arazilerde yeni petrol ve gaz araştırma ve geliştirilmesini mümkün kılacak politika değişikliklerin hayata geçireceğini ve Biden dönemi iklim düzenlemelerinin geri alınmasını emredeceğini söyledi.

        Yürütme eylemlerinin çoğu yalnızca uzun düzenleme sürecini başlatacak olsa da, petrol sahalarından otomobil bayilerine kadar ABD enerji sektörünün tüm yelpazesini etkilemesi bekleniyor. Ayrıca karar Trump'ın hükümet politikasını petrol ve gaz üretimine doğru yeniden konumlandırma kararlılığını vurgulamış da olacak.

        Enerjide acil durum ilanının nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı ancak uzmanlara göre, başkan ham petrolün taşınması konusunda özel yetkiler kullanabilir ve yetkilerini kullanarak elektriğin nasıl üretileceği ve iletileceği konusunda değişiklikler yapabilir.

        Seçim kampanyası sırasında Trump, yapay zekanın hızla benimsenmesinden kaynaklanan artan talebi karşılamak ve üretimi artırmak için gerekli olduğunu söyleyerek enerji konusunda ulusal acil durum ilan edeceğini söylemişti. Trump, "Ülkelerin, girişimcilerin ve çok parası olan insanların büyük tesisler, yapay zeka tesisleri inşa etmesine izin vermek için acil durum yetkilerimizi kullanacağız. Zaten sahip olduğumuz enerjinin iki katına ihtiyacımız var ve sonunda bundan daha fazlası olacak" demişyti.

        Brennan Adalet Merkezi'nin raporuna göre, ulusal acil durum ilan etmek, bir başkana kasırgalar, terör saldırıları ve diğer öngörülemeyen olaylarla başa çıkmak için kullanılan 150'ye kadar özel yetkiyi kullanma olanağı sağlıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!