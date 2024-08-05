Donald Trump ile Kamala Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde ilk kez karşı karşıya gelecek eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin yeniden başkan adayı olan Donald Trump ile Demokrat Partinin adayı Kamala Harris arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Trump, ikili tartışmanın FoxNews kanalında yapılmasını talep ederken, Harris daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile anlaşıldığı üzere tartışmanın ABC kanalında yapılmasını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak ikilinin kanal konusunda anlaşmazlığı devam ediyor.

Trump, "FoxNews ile 4 Eylül Çarşamba günü Kamala Harris ile münazara yapmak üzere anlaştım. Münazara daha önce ABC kanalında Uykucu Joe Biden'a karşı planlanmıştı ancak Biden'ın artık katılımcı olmayacağı ve benim de ABC Network ve George Slopadopoulos'a karşı dava açmam dolayısıyla bir çıkar çatışması yaratması nedeniyle iptal edildi. FoxNews Münazarası büyük Pensilvanya eyaletinde, belirlenecek bir bölgede yapılacak. Münazaranın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak ve kurallar, partisi tarafından korkunç bir şekilde muamele gören Uykucu Joe ile yaptığım münazaranın kurallarına benzer olacak" dedi.

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Trump, son olarak yaptığı açıklamada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Fox News'de yapılacak tartışmayı katılmayı kabul etmezse Harris ile hiç tartışmayacağını söyledi. Trump, Georgia'daki seçim mitinginde "Sanırım gelmeyecek" ifadelerini kullandı.