Trump'ın Çalışma Bakanı adayına Senato'dan onay
ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Lori Chavez-DeRemer, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada onay alarak Çalışma Bakanı oldu
Giriş: 11.03.2025 - 03:22 Güncelleme: 11.03.2025 - 03:22
ABD Senatosunda, Trump'ın Çalışma Bakanlığına aday gösterdiği Chavez-DeRemer'e ilişkin oylama yapıldı.
AA'nın haberine göre; oylamada, 32'ye karşı 67 "evet" oyu alan Chavez-DeRemer Çalışma Bakanı oldu.
Söz konusu oylamada 17 Demokrat partilinin "evet", 3 Cumhuriyetçi partilinin de "hayır" oyu verdiği kaydedildi.
*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.
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