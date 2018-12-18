Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Başkan Donald Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn davası ile ilişkili olarak İranlı Bijan Rafiekian ile Türk işadamı Kamil Ekim Alptekin hakkında "yabancı bir ülke adına ajanlık yapmak ve Fetullah Gülen'i ülkeden kaçırmaya çalışmak" suçlamasıyla dava açıldı.

WSJ daha önce bir haberinde Flynn'in avukatlarının Türk yetkililer ile Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığını iddia etmişti.

İddianameye göre Rafiekian belgede bulunan 6 suçlamadan ikisi yöneltilirken, Alptekin suçların tamamıyla itham edildi.

Rafiekian pazartesi günü hakim karşısına çıktı, bugün yeniden mahkeme önüne çıkacak. Alptekin'in yargılaması ise Türkiye'de bulunduğu için başlamadı.

Alptekin, Rafiekian ve Flynn'in çalışmalarını fonlamak ve yönlendirmekle suçlanıyor.

FLYNN, TÜRİYE HAKKINDA DA YALAN SÖYLEDİ

Flynn, Trump'ın kazandığı seçimin ardından geçiş döneminde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptırımlar konusunu ele aldığı bir görüşme yaptığının, bu görüşmeyle ilgili olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'e hatalı bilgi verdiğinin ve FBI'a yalan beyanda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, göreve başladıktan 24 gün sonra istifa etmişti.

Flynn, Trump'ın yakın çevresinden Mueller ile anlaşma yoluna giden ilk ve şu ana kadarki tek isim oldu.

Savcılık, Flynn'in Fetullah Gülen'in iadesi konusunda lobi faaliyetlerinde bulunmak üzere Türkiye hükümeti ile anlaşmasına dair yaptığı resmi bildirimlerde yanlış beyanda bulunduğunu söyledi.

FBI ajanlarına yalan söylediği tespit edilen Flynn'in cezası bugün açıklanacak. Savcılar, Flynn hakkında hapis cezası istememişti.

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